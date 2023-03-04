Аринин Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1929
Сын: Кривошеев Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Аринина Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудинцева Евдокия (Евгения) Фёдоровна
Мать ребёнка: Аринина Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Аринина Агафья Яковлевна
Смерть
Неизвестно