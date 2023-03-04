Аринин Фёдор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аринин Фёдор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1908

Отец: Яков

Мать: ???

Рождение ребёнка
02.02.1929

Сын: Кривошеев Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Аринина Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудинцева Евдокия (Евгения) Фёдоровна

Мать ребёнка: Аринина Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Аринина Агафья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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