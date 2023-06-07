Исавенко Ефрем Анастасиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1873
Дата смерти20.05.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1873
Отец: Исавенко Анастас
Бракосочетание
25.01.1898
Жена: Пелагея Ивановна
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная 23 (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
24.02.1903
Сын: Исавенко Николай Ефремович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1905
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: Анна Ефремовна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1914
Сын: Исавенко Кирилл Ефремович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1954