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Исавенко Ефрем Анастасиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1873

Дата смерти

20.05.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1873

Отец: Исавенко Анастас

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1898

Жена: Пелагея Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная 23 (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
24.02.1903

Сын: Исавенко Николай Ефремович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.05.1905

Сын: Исавенко Иван Ефремович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: Анна Ефремовна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.03.1914

Сын: Исавенко Кирилл Ефремович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
20.05.1954
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