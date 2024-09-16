Александра Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Фоминична

Александра Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Древицкая) Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Древицкий Игнатий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Древицкий Игнатий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Древицкий Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Древицкий Игнатий Николаевич

Рождение ребёнка
13.05.1900

Сын: Древицкий Константин Игнатьевич

Отец ребёнка: Древицкий Игнатий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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