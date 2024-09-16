Александра Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Древицкая) Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Древицкий Игнатий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Древицкий Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Древицкий Игнатий Николаевич
Рождение ребёнка
13.05.1900
Сын: Древицкий Константин Игнатьевич
Отец ребёнка: Древицкий Игнатий Николаевич
Смерть
Неизвестно