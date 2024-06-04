Рогов Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1901
Дата смерти18.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Рогова (Устюгова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогов Александр Александрович
Мать ребёнка: Рогова (Устюгова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Рогов Николай Александрович
Мать ребёнка: Рогова (Устюгова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Рогов Павел Александрович
Мать ребёнка: Рогова (Устюгова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
02.10.1930
Дочь: Сапожникова (Рогова) Ульяна Александровна
Мать ребёнка: Рогова (Устюгова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
06.06.1941
Сын: Рогов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Рогова (Устюгова) Александра Васильевна
Смерть
18.01.1972