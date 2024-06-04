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Рогов Александр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1901

Дата смерти

18.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1901

Отец: Рогов Ефим Романович

Мать: Рогова (Прозорова) Степанида Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Рогова (Устюгова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Александр Александрович

Мать ребёнка: Рогова (Устюгова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Рогов Николай Александрович

Мать ребёнка: Рогова (Устюгова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Рогов Павел Александрович

Мать ребёнка: Рогова (Устюгова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
02.10.1930

Дочь: Сапожникова (Рогова) Ульяна Александровна

Мать ребёнка: Рогова (Устюгова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
06.06.1941

Сын: Рогов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Рогова (Устюгова) Александра Васильевна

Смерть
18.01.1972

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