Калашников Владимир Семенович 04.09.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калашников Владимир Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1934

Дата смерти

04.02.2014

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934

Отец: Калашников Семён Дементьевич

Мать: Калашникова (Астахова) Екатерина Моисеевна

Рождение ребёнка
22.08.1961

Дочь: (Калашникова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Дмитриевна

Смерть
04.02.2014
Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Похороны
Неизвестно
Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Местное кладбище

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