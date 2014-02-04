Калашников Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1934
Дата смерти04.02.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934
Рождение ребёнка
22.08.1961
Дочь: (Калашникова) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Дмитриевна
Смерть
04.02.2014
Похороны
Неизвестно
Местное кладбище