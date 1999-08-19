Любченко (Закотя) Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1919
Дата смерти19.08.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1939
Сын: Любченко Ростислав Иванович
Отец ребёнка: Любченко Иван Нестерович
Рождение ребёнка
24.07.1941
Дочь: Майстренко Алла Ивановна
Отец ребёнка: Любченко Иван Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1999