Любченко (Закотя) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любченко (Закотя) Мария Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1919

Дата смерти

19.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1939

Сын: Любченко Ростислав Иванович

Отец ребёнка: Любченко Иван Нестерович

Рождение ребёнка
24.07.1941

Дочь: Майстренко Алла Ивановна

Отец ребёнка: Любченко Иван Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любченко Иван Нестерович

Смерть
19.08.1999
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