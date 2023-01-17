Майский Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майский Иван Михайлович

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Место рождения

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.01.1884

Дата смерти

03.09.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1905 по 1906
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
По 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906 по 1908
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1908 по 1912
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1941 по 1975
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
03.09.1975
Москва, город федерального значения Москва
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