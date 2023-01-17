Майский Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения31.01.1884
Дата смерти03.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1906
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
По 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906 по 1908
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1908 по 1912
г. Мюнхен, Германия
Место жительства
С 1941 по 1975
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
03.09.1975