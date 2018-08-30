Шарыгина Александра Ивановна
Место рождениясело Потняк Яранского района Кировской области
Дата рождения16.04.1930
Дата смерти30.08.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарыгин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарыгин Виктор Николаевич
Смерть
30.08.2018
Похороны
Неизвестно