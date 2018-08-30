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Шарыгина Александра Ивановна

Место рождения

село Потняк Яранского района Кировской области

Дата рождения

16.04.1930

Дата смерти

30.08.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

село Потняк Яранского района Кировской области
Рождение ребёнка
03.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарыгин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
20.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарыгин Виктор Николаевич

Смерть
30.08.2018
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
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