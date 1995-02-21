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Чибисова (Курбатова) Анастасия Константиновна
Чибисова (Курбатова) Анастасия Константиновна
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Место рождения
Константиновка
Дата рождения
21.02.1995
Пол
Женский
Отец
Курбатов Константин Валентинович
1972 г.р.
Мать
Курбатова (Афанасьева) Анна Юрьевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1995
Отец:
Курбатов Константин Валентинович
Мать:
Курбатова Анна Юрьевна
Константиновка
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