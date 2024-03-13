Ясько Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясько Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1990

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1968 г.р.

Муж

1990 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1990

Отец: Ясько Николай Николаевич

Мать: Ясько (Нестерук) Людмила Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качина Виктор Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качина Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
18.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качина Виктор Николаевич

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