Ясько Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качина Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
18.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качина Виктор Николаевич