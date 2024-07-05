Федонин Дмитрий Илларионович Около 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федонин Дмитрий Илларионович

Место рождения

Рязанской губ., Михаиловскаго уѣзда, Поподьинской вол., села Захаровки крестьянинъ

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанской губ., Михаиловскаго уѣзда, Поподьинской вол., села Захаровки крестьянинъ
Бракосочетание
27.10.1902

Жена: Федонина (Фомина) Вера

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/8d7fa634-d05f-4f4f-a015-4fd9ce9546a7/118
Смерть
Неизвестно

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