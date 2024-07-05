Федонин Дмитрий Илларионович
Место рожденияРязанской губ., Михаиловскаго уѣзда, Поподьинской вол., села Захаровки крестьянинъ
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанской губ., Михаиловскаго уѣзда, Поподьинской вол., села Захаровки крестьянинъ
Бракосочетание
27.10.1902
Жена: Федонина (Фомина) Вера
Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/8d7fa634-d05f-4f4f-a015-4fd9ce9546a7/118
Смерть
Неизвестно