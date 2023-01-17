Клещевников Пахом Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1867 ст.
Сын: Клещевников Дмитрий Пахомович
Мать ребёнка: Клещевникова Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Евдокия Пахомовна
Мать ребёнка: Клещевникова Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клещевников Николай Пахомович
Мать ребёнка: Клещевникова Васса Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно