Катасонова Прасковья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Катасонов Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Катасонов Василий Дмитриевич
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно