Чиркова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Чирков Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Чирков Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Чирков Сергей Анатольевич