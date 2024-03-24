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Колбасин Михаил Иванович

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Место рождения

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.11.1905

Дата смерти

11.08.1957

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905

Отец: Колбасин Иван Григорьевич

Мать: Колбасина Екатерина Матвеевна

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колбасина Марья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колбасина Марья Васильевна

Военная служба
Около ?.06.1941
Ухтомский РВК, Московская обл., Ухтомский р-н
рядовой 242 озадн
Военная награда
30.05.1951
Воинское звание: ефрейтор Воинская часть: 19 озадн МВО Даты подвига: 28.10.1942
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Приказ подразделения №: 209/831 от: 30.05.1951 Издан: Президиум ВС СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбасина Марья Васильевна

Смерть
11.08.1957
Причина смерти: Убийство
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