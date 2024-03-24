Колбасин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения04.11.1905
Дата смерти11.08.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905
Рождение ребёнка
Около 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колбасина Марья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колбасина Марья Васильевна
Военная служба
Около ?.06.1941
Ухтомский РВК, Московская обл., Ухтомский р-н
рядовой 242 озадн
Военная награда
30.05.1951
Воинское звание: ефрейтор Воинская часть: 19 озадн МВО Даты подвига: 28.10.1942
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Приказ подразделения №: 209/831 от: 30.05.1951 Издан: Президиум ВС СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1957
Причина смерти: Убийство