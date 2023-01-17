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Пукк Геннадий Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.11.1930

Дата смерти

23.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1930

Отец: Пукк Владимир Петрович

Мать: Пукк Евгения Фёдоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1957

Сын: Пукк Виктор

Мать ребёнка: Пукк Зоя Семёновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1961

Дочь: Николаева Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Пукк Зоя Семёновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пукк Зоя Семёновна

Смерть
23.02.1994
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