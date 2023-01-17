Пукк Геннадий Владимирович
Место рождения
Дата рождения18.11.1930
Дата смерти23.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1930
Отец: Пукк Владимир Петрович
Мать: Пукк Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.07.1957
Сын: Пукк Виктор
Мать ребёнка: Пукк Зоя Семёновна
Рождение ребёнка
25.06.1961
Дочь: Николаева Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Пукк Зоя Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пукк Зоя Семёновна
Смерть
23.02.1994