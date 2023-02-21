Шашкин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1845
Жена: Шашкина Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Северова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Шашкина Ксения Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель детей | Должность: Воспитатель детей Воспитатель детей у предводителя дворянмтва Коншина, где познакомился с будущей женой Ксенией
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Образовательное учреждение: Московское коммерческое училище
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий на канатной фабрике Сазонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашкин ? Васильевич
Мать ребёнка: Шашкина Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашкин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Шашкина Ксения Матвеевна
Смерть
1872
Причина смерти: Водянка