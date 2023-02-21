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Шашкин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1845

Жена: Шашкина Ксения Матвеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Северова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Шашкина Ксения Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель детей | Должность: Воспитатель детей Воспитатель детей у предводителя дворянмтва Коншина, где познакомился с будущей женой Ксенией
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Образовательное учреждение: Московское коммерческое училище
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий на канатной фабрике Сазонова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашкин ? Васильевич

Мать ребёнка: Шашкина Ксения Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашкин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Шашкина Ксения Матвеевна

Смерть
1872
Причина смерти: Водянка
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