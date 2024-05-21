Мыльников Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения23.12.1923
Дата смертиПосле 2005
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923
Отец: Мыльников Павел Митрофанович
Мать: не указана
Военная служба
С 24.03.1942 по Неизвестно
Военная награда
16.04.1945
Медаль "За отвагу"
Военная награда
19.05.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1986
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
После 2005