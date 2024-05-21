Мыльников Василий Павлович 23.12.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мыльников Василий Павлович

Место рождения

Вырыпаевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.12.1923

Дата смерти

После 2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923

Отец: Мыльников Павел Митрофанович

Мать: не указана

Вырыпаевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
С 24.03.1942 по Неизвестно
Военная награда
16.04.1945
Медаль "За отвагу"
Военная награда
19.05.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1986
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
После 2005

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