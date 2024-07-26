Мамонова Акулина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонова Акулина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

1897 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамонов Филлип Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонов Филлип Елисеевич

Рождение ребёнка
31.03.1897

Дочь: Мамонова (бердникова) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Мамонов Филлип Елисеевич

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