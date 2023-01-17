Асафьев Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асафьев Борис Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

29.07.1884

Дата смерти

27.01.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1943 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.01.1949
Москва, город федерального значения Москва
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