Асафьев Борис Владимирович
Место рождения
Дата рождения29.07.1884
Дата смерти27.01.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1943 по 1949
Смерть
27.01.1949