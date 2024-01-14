Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1775 по 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1754 по 1755 г.р.

Мать

С 1755 по 1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
С 1775 по 1776

Отец: Ефим

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно
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