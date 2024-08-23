Морозова Марьяна Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Леонтий Евфимьевич
Рождение ребёнка
01.02.1864
Отец ребёнка: Морозов Леонтий Евфимьевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Морозов Иларий Леонтьевич
Отец ребёнка: Морозов Леонтий Евфимьевич