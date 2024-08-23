Морозова Марьяна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Марьяна Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Михаил Леонтьев

Отец ребёнка: Морозов Леонтий Евфимьевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1864

Сын: Морозов Вукол Леонтьев

Отец ребёнка: Морозов Леонтий Евфимьевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Морозов Иларий Леонтьевич

Отец ребёнка: Морозов Леонтий Евфимьевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

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