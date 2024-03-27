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Диянов Сейфульмулюк

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Мать: (Галлямова) Зыяда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дианов Абдулкаюм Сейфульмулюкович

Мать ребёнка: (Дианова) Азиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дианова) Азиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дианова) Кяусар (Кавсяр)

Рождение ребёнка
1898

Сын: Дианов Летфулла Сейфульмулюкович

Мать ребёнка: (Дианова) Кяусар (Кавсяр)

Рождение ребёнка
1903

Сын: Дианов Хусаин Сейфулмулюкович

Мать ребёнка: (Дианова) Азиза

Рождение ребёнка
1904

Сын: Дианов Хасян Сейфулмулюкович

Мать ребёнка: (Дианова) Кяусар (Кавсяр)

Рождение ребёнка
1905

Сын: Дианов Махмут Сейфулмулюкович

Мать ребёнка: (Дианова) Азиза

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Дианова) Назлужан Сейфулмулюковна

Мать ребёнка: (Дианова) Азиза

Рождение ребёнка
1907

Сын: Дианов Хайрулла Сейфулмулюкович

Мать ребёнка: (Дианова) Кяусар (Кавсяр)

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дианов Исмагил Сефулмулюкович

Мать ребёнка: (Дианова) Кяусар (Кавсяр)

Смерть
Неизвестно

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