Диянов Сейфульмулюк
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Мать: (Галлямова) Зыяда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дианов Абдулкаюм Сейфульмулюкович
Мать ребёнка: (Дианова) Азиза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дианова) Азиза
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Дианов Летфулла Сейфульмулюкович
Мать ребёнка: (Дианова) Кяусар (Кавсяр)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Дианов Хусаин Сейфулмулюкович
Мать ребёнка: (Дианова) Азиза
Рождение ребёнка
1904
Сын: Дианов Хасян Сейфулмулюкович
Мать ребёнка: (Дианова) Кяусар (Кавсяр)
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дианов Махмут Сейфулмулюкович
Мать ребёнка: (Дианова) Азиза
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Дианова) Назлужан Сейфулмулюковна
Мать ребёнка: (Дианова) Азиза
Рождение ребёнка
1907
Сын: Дианов Хайрулла Сейфулмулюкович
Мать ребёнка: (Дианова) Кяусар (Кавсяр)
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дианов Исмагил Сефулмулюкович
Мать ребёнка: (Дианова) Кяусар (Кавсяр)
Смерть
Неизвестно