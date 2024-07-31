Темников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Темникова (Бозова) Анна
Рождение ребёнка
28.04.1931
Сын: Темников Николай Иванович
Мать ребёнка: Темникова (Бозова) Анна
Рождение ребёнка
15.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Темникова (Бозова) Анна