Темников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темникова (Бозова) Анна

Рождение ребёнка
28.04.1931

Сын: Темников Николай Иванович

Мать ребёнка: Темникова (Бозова) Анна

Рождение ребёнка
15.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Темникова (Бозова) Анна

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