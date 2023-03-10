Родион Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Яков
Рождение ребёнка
1808
Сын: Трофим Родионов
Мать ребёнка: Степанида Степанова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ирина Родионова
Мать ребёнка: Степанида Степанова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Степанида Родионова
Мать ребёнка: Степанида Степанова
Смерть
Неизвестно