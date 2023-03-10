Родион Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Трофим Родионов

Мать ребёнка: Степанида Степанова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ирина Родионова

Мать ребёнка: Степанида Степанова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Степанида Родионова

Мать ребёнка: Степанида Степанова

Смерть
Неизвестно
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