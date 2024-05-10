Фирсакова (Титова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Титов Фёдор
Мать: Титова Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсаков Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Фирсаков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фирсаков Петр
Рождение ребёнка
02.10.?
Дочь: Наговицына (Фирсакова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Фирсаков Петр
Смерть
Неизвестно