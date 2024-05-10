Фирсакова (Титова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсакова (Титова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Титов Фёдор

Мать: Титова Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсаков Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Фирсаков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсаков Петр Петрович

Отец ребёнка: Фирсаков Петр

Рождение ребёнка
02.10.?

Дочь: Наговицына (Фирсакова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Фирсаков Петр

Смерть
Неизвестно

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