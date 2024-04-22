Пятышев Василий Степанов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877 ст.
Отец: Пятышев Степан
Восприемник
16.11.1894 ст.
Бракосочетание
03.02.1895 ст.
Жена: Пятышева Евдакия Ильина
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 419
Бракосочетание
03.02.1895 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 419
Смерть
Неизвестно