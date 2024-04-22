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Пятышев Василий Степанов

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877 ст.

Отец: Пятышев Степан

Мать: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Восприемник
16.11.1894 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
03.02.1895 ст.

Жена: Пятышева Евдакия Ильина

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 419
Бракосочетание
03.02.1895 ст.

Жена: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 419
Смерть
Неизвестно
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