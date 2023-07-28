Шипова (Сорокина) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипова (Сорокина) Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сорокин Игнат

Мать: Сорокина Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шипова) Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
16.05.1911

Сын: Шипов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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