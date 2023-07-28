Шипова (Сорокина) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Сорокин Игнат
Мать: Сорокина Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шипова) Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1911
Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно