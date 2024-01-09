Крючок Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1949
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1949
Отец: Солдатов Григорий
Мать: Солдатова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1968
Дочь: Ермакова Владислава Викторовна
Отец ребёнка: Крючок Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
31.01.1977
Сын: Крючок Виталий Викторович
Отец ребёнка: Крючок Виктор Григорьевич