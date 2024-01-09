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Крючок Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1949

Отец: Солдатов Григорий

Мать: Солдатова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючок Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
28.03.1968

Дочь: Ермакова Владислава Викторовна

Отец ребёнка: Крючок Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
31.01.1977

Сын: Крючок Виталий Викторович

Отец ребёнка: Крючок Виктор Григорьевич

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