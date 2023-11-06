Смолин Степан Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.2013
Мать ребёнка: Смолина (Голубь) Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
03.07.2015
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.11.2018
Мать ребёнка: Смолина (Голубь) Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
08.02.2023
Дочь: Смолина Василиса Степановна
Мать ребёнка: Смолина (Голубь) Анастасия Алексеевна