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Смолин Степан Николаевич

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

12.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1986

Отец: Смолин Николай Степанович

Мать: Нейфельд (Селезнёва) Нина Анатольевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолина (Голубь) Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
06.11.2013

Сын: Смолин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Смолина (Голубь) Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
03.07.2015

Жена: Смолина (Голубь) Анастасия Алексеевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.11.2018

Сын: Смолин Никита Степанович

Мать ребёнка: Смолина (Голубь) Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
08.02.2023

Дочь: Смолина Василиса Степановна

Мать ребёнка: Смолина (Голубь) Анастасия Алексеевна

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