Гельфанова (Михайлова) Екатерина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения21.01.1982
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1982
Отец: Михайлов Евгений Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно