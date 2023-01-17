Гельфанова (Михайлова) Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельфанова (Михайлова) Екатерина Евгеньевна

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Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

21.01.1982

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1982

Отец: Михайлов Евгений Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.07.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.11.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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