Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Иван Григорьевич (1690 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Покровского в Полозове Рыбинского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Яков, пономарь. Анастасия (1727-?) Дарья,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Рождение ребёнка
1725

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: не указана

Яков Иванович (1725 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда1 Ивана Григорьевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Евдокия Кузьминична (1724-?). Дети: Федор (... Показать все
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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