Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Иван Григорьевич (1690 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Покровского в Полозове Рыбинского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Яков, пономарь. Анастасия (1727-?) Дарья,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Рождение ребёнка
1725
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: не указана
Яков Иванович (1725 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда1 Ивана Григорьевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Евдокия Кузьминична (1724-?). Дети: Федор (... Показать все
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно