Широкова (Ежикова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирокова (Ежикова) Екатерина

Широкова (Ежикова) Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1901

Дата смерти

31.08.1979

Пол

Женский

Отец

Между 1875 и 1880 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1901

Отец: Ежиков Матвей

Мать: Ежикова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Павел

Рождение ребёнка
1924

Сын: Широков Петр

Отец ребёнка: Широков Павел

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.05.1941

Сын: Широков Владимир

Отец ребёнка: Широков Павел

Смерть
31.08.1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.