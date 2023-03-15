Широкова (Ежикова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1901
Дата смерти31.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1901
Отец: Ежиков Матвей
Мать: Ежикова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широков Павел
Рождение ребёнка
1924
Сын: Широков Петр
Отец ребёнка: Широков Павел
Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.05.1941
Сын: Широков Владимир
Отец ребёнка: Широков Павел
Смерть
31.08.1979