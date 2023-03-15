Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Трофимов/Сидоров Тимофей
Рождение ребёнка
11.11.1872
Дочь: Сидорова (Сидорова) Екатерина
Отец ребёнка: Трофимов/Сидоров Тимофей
Рождение ребёнка
30.05.1887
Дочь: Сидорова (Сидорова) Акилина
Отец ребёнка: Трофимов/Сидоров Тимофей
Рождение ребёнка
10.08.1889
Дочь: Сидорова (Сидорова) Наталия
Отец ребёнка: Трофимов/Сидоров Тимофей
Смерть
Неизвестно