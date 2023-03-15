Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов/Сидоров Тимофей

Рождение ребёнка
1868

Сын: Трофимов/Сидоров Михаил

Отец ребёнка: Трофимов/Сидоров Тимофей

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1872

Дочь: Сидорова (Сидорова) Екатерина

Отец ребёнка: Трофимов/Сидоров Тимофей

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1887

Дочь: Сидорова (Сидорова) Акилина

Отец ребёнка: Трофимов/Сидоров Тимофей

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1889

Дочь: Сидорова (Сидорова) Наталия

Отец ребёнка: Трофимов/Сидоров Тимофей

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

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