Рагозин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Рагозин Минай

Мать: (Самодурова) Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рагозина) Федора

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Рагозин Григорей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Рагозин Антон

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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