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Кожин Петр Федорович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Кожин Федор Устинович

Мать: Кожина Авдотья Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина Ефросинья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Кожина) Настасья Петровна

Мать ребёнка: Кожина Ефросинья Михайловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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