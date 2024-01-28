Кожин Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Кожин Федор Устинович
Мать: Кожина Авдотья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Кожина) Настасья Петровна
Мать ребёнка: Кожина Ефросинья Михайловна
Смерть
Неизвестно