Емельянова Александра Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1880 ст.
Дата смерти10.12.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1880 ст.
Метрика о рождении: МОСКВА. ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №9, стр. 169.
Смерть
10.12.1882 ст.
Метрика о смерти: МОСКВА. ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №6, стр. 318. Причина смерти: от воспаления лёгких. 2, 5 года. Погоебена ... Показать все