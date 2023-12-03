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Емельянова Александра Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1880 ст.

Дата смерти

10.12.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1880 ст.

Отец: Емельянов Константин Нилович

Мать: Емельянова Пелагея Петровна

Метрика о рождении: МОСКВА. ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №9, стр. 169.
Смерть
10.12.1882 ст.
Метрика о смерти: МОСКВА. ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №6, стр. 318. Причина смерти: от воспаления лёгких. 2, 5 года. Погоебена ... Показать все

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