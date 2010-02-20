(Perlmutter) Beverly J — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Perlmutter) Beverly J

(Perlmutter) Beverly J

Место рождения

Illinois, United States

Дата рождения

11.11.1946

Дата смерти

20.02.2010

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1946

Отец: Perlmutter Bernard

Мать: Perlmutter (Bemel) Eva

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.04.1950
Место жительства
08.04.1950
Место жительства
01.07.1994
Смерть
20.02.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.