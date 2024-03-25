Сухорукова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленева Прасковья Денисьевна

Отец ребёнка: Сухоруков Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Анастасия Денисьевна

Отец ребёнка: Сухоруков Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горева Домна Денисьевна

Отец ребёнка: Сухоруков Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухорукова Пелагея Денисьевна

Отец ребёнка: Сухоруков Денис

Рождение ребёнка
29.04.1891

Дочь: Рыкунова (Сухорукова) Ирина Денисьевна

Отец ребёнка: Сухоруков Денис

Смерть
Неизвестно

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