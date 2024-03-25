Сухорукова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ленева Прасковья Денисьевна
Отец ребёнка: Сухоруков Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Анастасия Денисьевна
Отец ребёнка: Сухоруков Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горева Домна Денисьевна
Отец ребёнка: Сухоруков Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухорукова Пелагея Денисьевна
Отец ребёнка: Сухоруков Денис
Рождение ребёнка
29.04.1891
Дочь: Рыкунова (Сухорукова) Ирина Денисьевна
Отец ребёнка: Сухоруков Денис
Смерть
Неизвестно