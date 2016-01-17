Шевченко Андрей
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.11.1962
Дата смерти17.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1962
Отец: Шевченко Николай Андреевич
Мать: Анна Антоновна
Россия
Бракосочетание
20.01.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
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Рождение ребёнка
19.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
17.01.2016