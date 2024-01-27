Родионова (Потапова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Потапова) Федосья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Потапов Николай Иванович

Мать: Потапова Акулина

Россия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Родионов Назар Михайлович

Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1843

Сын: Родионов Захар Михайлович

Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1845

Сын: Родионов Данил Михайлович

Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Глазова Аксинья Михайловна

Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1850

Сын: Родионов Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович

с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович

село Топчи
Смерть
Неизвестно
село Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
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