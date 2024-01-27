Родионова (Потапова) Федосья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Потапов Николай Иванович
Мать: Потапова Акулина
Россия
Рождение ребёнка
1839
Сын: Родионов Назар Михайлович
Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1843
Сын: Родионов Захар Михайлович
Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1845
Сын: Родионов Данил Михайлович
Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Глазова Аксинья Михайловна
Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1850
Сын: Родионов Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Родионов Михаил Родионович
село Топчи
Смерть
Неизвестно
село Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния