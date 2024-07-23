Терентьев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терентьев Николай Осипович
Мать: Терентьева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вокуева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно