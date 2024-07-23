Терентьев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентьев Николай Осипович

Мать: Терентьева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупрова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вокуева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно

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