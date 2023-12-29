Философов Никита Иванов
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Философов Иван Никитин
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.05.1797
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.1806
Дочь: (Философова) Анна Никитина
Мать ребёнка: Философова (Философова) Прасковья Иванова