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Философов Никита Иванов

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

1746 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Философов Иван Никитин

Мать: Философова Авдотья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.05.1797

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.1806

Дочь: (Философова) Анна Никитина

Мать ребёнка: Философова (Философова) Прасковья Иванова

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