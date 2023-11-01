Абашев Исхак Сафиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1969
Дочь: Сысоева Фарида Исхаковна
Мать ребёнка: Митюкова Маклюфа Гусмановна
Рождение ребёнка
28.01.1971
Дочь: Абашева Халида Исхаковна
Мать ребёнка: Митюкова Маклюфа Гусмановна
Смерть
2021