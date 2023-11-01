Абашев Исхак Сафиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашев Исхак Сафиуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митюкова Маклюфа Гусмановна

Рождение ребёнка
15.04.1969

Дочь: Сысоева Фарида Исхаковна

Мать ребёнка: Митюкова Маклюфа Гусмановна

Рождение ребёнка
28.01.1971

Дочь: Абашева Халида Исхаковна

Мать ребёнка: Митюкова Маклюфа Гусмановна

Смерть
2021

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