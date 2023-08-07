Савинова (Савинова) Матрона (Матрена) Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Савинов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Савинов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Савинов Михаил Алексеевич
Смерть
1868