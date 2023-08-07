Савинова (Савинова) Матрона (Матрена) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова (Савинова) Матрона (Матрена) Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Савинов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Савинов Михаил Алексеевич

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Савинов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Савинов Михаил Алексеевич

Смерть
1868
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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