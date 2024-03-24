Баширова Шамиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1921
Сын: Баширов Вагиз Абдурахманович
Отец ребёнка: Баширов Абдурахман Габдрахман, Абдрахман Шарафутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асма Абдрахмановна
Отец ребёнка: Баширов Абдурахман Габдрахман, Абдрахман Шарафутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зейнап
Отец ребёнка: Баширов Абдурахман Габдрахман, Абдрахман Шарафутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайдуллина Мариам
Отец ребёнка: Баширов Абдурахман Габдрахман, Абдрахман Шарафутдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно