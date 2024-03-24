Баширова Шамиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаширова Шамиля

Баширова Шамиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1921

Сын: Баширов Вагиз Абдурахманович

Отец ребёнка: Баширов Абдурахман Габдрахман, Абдрахман Шарафутдинович

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асма Абдрахмановна

Отец ребёнка: Баширов Абдурахман Габдрахман, Абдрахман Шарафутдинович

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зейнап

Отец ребёнка: Баширов Абдурахман Габдрахман, Абдрахман Шарафутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайдуллина Мариам

Отец ребёнка: Баширов Абдурахман Габдрахман, Абдрахман Шарафутдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баширов Абдурахман Габдрахман, Абдрахман Шарафутдинович

Смерть
Неизвестно
Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close