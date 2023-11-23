Преображенский Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенский Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Преображенская) Евлампия Федорова

Мать ребёнка: Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Преображенская) Мария Федорова

Мать ребёнка: Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Преображенская) Анна Федорова

Мать ребёнка: Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова

Смерть
До 1897

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