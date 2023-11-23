Преображенский Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Преображенская) Евлампия Федорова
Мать ребёнка: Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Преображенская) Мария Федорова
Мать ребёнка: Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Преображенская) Анна Федорова
Мать ребёнка: Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова
Смерть
До 1897