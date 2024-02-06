Никанов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Никанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.09.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комлева Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никанова Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никанов Василий
Смерть
Неизвестно