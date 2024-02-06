Никанов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никанов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Никанов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.09.1911

Сын: Никанов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комлева Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никанова Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никанов Василий

Мать ребёнка: не указана

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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