Заикин Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикин Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1956

Сын: Заикин Святослав Владимирович

Мать ребёнка: Заикина Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заикин Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Заикина Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заикина Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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