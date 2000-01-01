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(Бунакова) Александра
(Бунакова) Александра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бунаков Иван
1773 г.р.
Мать
Бунакова (Бунакова) Дарья
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Бунаков Иван
Мать:
Бунакова Дарья
Смерть
Неизвестно
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